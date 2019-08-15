فورد تعتزم استدعاء 108 ألف سيارة بسبب مشكلة تتعلق بثبيت حزام الأمان

2019/08/15 | 02:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت شركة "فورد" عزمها استدعاء أكثر من مائة ألف سيارة في أمريكا الشمالية بسبب مشكلة تتعلق بثبيت حزام الأمان.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان لها

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