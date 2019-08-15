"مسرح سيد درويش" في الإسكندرية يستضيف مهرجان الأوبرا

2019/08/15 | 04:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "مسرح سيد درويش" في الإسكندرية يستضيف مهرجان الأوبرايستضيف "مسرح سيد درويش" في مدينة الإسكندرية بين 16 آب (أغسطس) الجاري وحتى 6 أيلول (سبتمبر) المقبل مهرجان الأوبرا الصيفي، الذي يتضمن تسع حفلات بمشاركة فرقة "بغدادي بيج"، والمطربة مي فاروق، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، والمطربة مروة ناجي وفرقة المايسترو علاء ياسين، والمطرب علي الحجار، والمطربة التونسية التونسية غالية بن علي، والمطربين محمد محسن، خالد سليم ومدحت صالح، وعازف البيانو عمرو سليم وفرقته.ويشهد الافتتاح تكريم وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم كلا من الفنان سمير صبري وعضوي مجلس أمناء أوبرا الإسكندرية سامي فتح الله وعبد الرحمن نصار، واسم وكيل وزارة الثقافة السابق محمد غنيم، والمايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ومصمم الرقص علي الجندي، والموسيقي محمد علي سليمان، والمدير الفني لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية نيفين المحمودي، والمدير السابق لمسرح سيد درويش سامي محمود.ويتضمن برنامج حفلة الافتتاح فقرة لفرقة "بغدادي بيج"، بقيادة المايسترو مجدي بغدادي وتشمل مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية، إلى جانب مختارات من ألحان الموسيقى العربية التي أعيدت صياغتها في قالب موسيقى الجاز.

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