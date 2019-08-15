2019/08/15 | 04:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة عربية لرواية "لا صديق سوى الجبال"أعلنت "دار العربي للنشر" في القاهرة نيتها إصدار الترجمة العربية لرواية "لا صديق سوى الجبال" للكاتب الإيراني الكردي بهروز بوجاني مطلع العام المقبل.وأفادت الدار في بيان بأن ريم داوود تتولى ترجمة تلك الرواية إلى اللغة العربية، علما أن ترجمتها إلى الانكليزية فازت أخيراً بجائزة البيوغرافيا الوطنية لعام 2019، وهي أعلى الجوائز ذات العائد المادي في أستراليا.ووصفت لجنة تحكيم الجائزة الرواية بأنها "تعد من أفضل وأصدق صور المقاومة، وشديدة الأهمية وتؤدي رسالة قوية للعالم من خلال الأدب".ويسرد بوجاني في عمله الروائي صور الإهمال والقسوة والإهانة والمراقبة المستمرة التي يتعرض لها اللاجئون الذين مُنعوا من دخول أستراليا.وتسلم الجائزة المترجم أوميد توفيغيان نيابة عن المؤلف والذي لا يزال حبيس جزيرة مانوس في انتظار قبول طلب لجوئه إلى أستراليا.وعلق بوجاني على فوز روايته بتلك الجائزة بقوله أنه يرى أن الأدب والمجتمع الأدبي يشكلان وسيلة وأداة لمقاومة النظم المتعنتة.

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