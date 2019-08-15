خان شيخون بوابة دمشق لفرض معادلة جديدة في إدلب

2019/08/15 | 05:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق – تحقق القوات الحكومية السورية تقدما صوب بلدة خان شيخون الاستراتيجية الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية، وسيعني استعادة المنطقة انعطافة حاسمة

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