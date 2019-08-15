المنصور جعفر - أوليات في حل الأزمة

2019/08/15 | 05:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المنصور_جعفر من الموازين المهمة في السودان "ميزان السياسة" الوازن لكيان القوى الأكبر سلطةً أي مجلس الإسلاميين العسكريين، وكيان كان ينتمي لقوى الرفض الكبرى في المدن "قوى الحرية والتغيير" لكنه صار بين بين، وهو ميزان فوقي يختص بتقديرات شؤون الحكم ومواقف الأحزاب وهو محكوم عسكرياً، أما في القاعدة الإجتماعية فـ"ـميزان المعيشة" بين التماسيح والشعب.الخط الفكري لحزبي "ق ح ت" الرجعي منهما والليبرالي خط ......

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