الدفاع العراقية تعلن اقامة دعوى بحق الناصري لهذا السبب..

2019/08/15 | 06:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الدفاع العراقية، الخميس، الشعب العراقي والرئاسات الثلاث للوقوف الى جانب الجيش، فيما اعلنت اقامة دعوى قضائية بحق يوسف الناصري....

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