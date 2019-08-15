البرلمان العراقي يكشف عن تشريع صارم بشأن السيادة الجوية

2019/08/15 | 07:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية في العراق محمد رضا ال حيدر، عن اجراء جديد مهم جدا سيتم اصداره يتعلق بالسيادة الجوية وحركة الطائرات العسكرية با...

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