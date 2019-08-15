2019/08/15 | 07:22

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بشكوى من الأهالي..



حملة للامن الوطني على بيوت الدعارة في الديوانية

الخميس

15

أب

2019 :

07:11 am

10

بشكوى من قبل اهالي العروبة الثالثة مركز مدينة الديوانية الأمن

الوطني تداهم بيوت الدعارة في المنطقة. داهمت قوة مشتركة من مديرية الأمن الوطني والشرطة القضائية احد بيوت

الدعارة بمنطقة العروبة حيث اسفرت المداهمة عن القاء القبض على عدد من

الشباب والشابات التي يمارسن عملية البغاء حيث يذكر ان هذه العملية

الثانية التي نفذتها القوات الأمنية في الديوانية بناء على شكاوي

الاهالي

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