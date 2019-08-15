ماجد الحيدر - الرجل العجوز الجالس في الشمس

2019/08/15 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجد_الحيدر العجوز الثري الجالس في الشمسعلى الكرسي المطعم بالعاجفي الحديقة المترامية الأطراففي المنزل الشبيه بالقلاعمتدثرا برداء من فاخر الحريرممسكا بسيجار هافاني لا يجرؤ على إيقاده خوفا على رئتيه العليلتينوأمامه، على الصينية الذهبيةقارورة من أفخر النبيذلا يجرؤ على شربهاخوفا على معدته المتقرحةمن حوله ثلاث خادمات صبياتيتفجرن بالأنوثةيتأملهن ويقول آه..ليتني ك......

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