عبد الرحمن علي غنيم - الطبيعة القانونية للقانون الدولي الإنساني ومدى إلزامية قواعده

2019/08/15 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمن_علي_غنيم تعتبر قواعد القانون الدولي الإنساني قواعد قانونية ملزمة؛ حيث صنعتها الدول وقامت بإبرامها وتطبيقها، ويعد تنظيم العلاقات العدائية بين الدول من أهم أولويات القانون الدولي الإنساني؛ حيث أنه يهتم بحقل معين من حقول العلاقات الدولية ويتميز عن غيره من القوانين الأخرى بأنه تحول كثيراً اتجاه الأفراد وحرص على تكثيف اهتماماته بهم، من خلال تركيزه على حل المشكلات التي تصيب البشرية بسبب النزاعات المسلحة الدولية ......

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