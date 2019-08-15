غالبية الأمريكيين ينظرون بسلبية إلى الصين

2019/08/15 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مركز أمريكي للأبحاث، الثلاثاء، أن نظرة الرأي العام الأمريكي إلى الصين قد تراجعت بشكل كبير وسط تصاعد الخلافات الإستراتيجية والتجارية بين

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