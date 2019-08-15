الحرب الخفيّة الصينية الأمريكية

2019/08/15 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصرّ الرئيس ترامب على الدخول في حربٍ تجارية ضد الصين، التي أصبحت عملاقا اقتصاديا، ولأن «السياسة هي أولا وأخيرا، اقتصاد مكثّف»، بالتالي

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