مع انتظار “بريكست”… الجنيه الإسترليني تحت الضغوط

2019/08/15 | 08:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تترقب الأوساط الاقتصادية ما يحمله قرار بريطانيا الخروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وهل سيحمل نتائج إيجابية على الصعيد المحلي أم ستتعرض

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