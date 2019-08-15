المنطقة التركية الأميركية الآمنة في سوريا… قريباً وبشكل تدريجي

2019/08/15 | 08:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت الولايات المتحدة وتركيا على بدء تنفيذ خطة إقامة منطقة آمنة في شمال غرب سوريا قريباً وبشكل تدريجي.وكشف متحدث باسم وزارة الدفاع

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