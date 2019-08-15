مسؤول عراقي يوضح حقيقة حريق محطة الهارثة بالبصرة

2019/08/15 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عبد الحسين هنين مستشار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الاربعاء، اخماد الحريق الذي اندلع بالقرب من محطة الهارثة في محافظة البصرة، كما اكد أ...

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