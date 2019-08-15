2019/08/15 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الجيش الأمريكي يستهدف بالمدفعية 'خلايا نائمة لداعش' في العراق ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الجيش الأمريكي يستهدف بالمدفعية 'خلايا نائمة لداعش' في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).