ليفربول يهزم تشيلسي ويتوج بالسوبر الاوروبي

2019/08/15 | 09:01

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توج فريق ليفربول الإنجليزي بالسوبر الأوروبي على حساب نظيره تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعدما انتهى الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل الايجابي 2-2.وتقدم أوليفيه

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