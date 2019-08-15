صحيفة ذا صن: حكومة جبل طارق ستفرج اليوم عن ناقلة النفط الإيرانية

2019/08/15 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكرت صحيفة ذا صن نقلا عن مصادر مقربة من رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو أن منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا ستفرج اليوم الخميس عن ناقلة نفط إيرانية كانت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية قد احتجزتها في البحر المتوسط في تموز.

وذكرت الصحفية أن بيكاردو لن يطلب تجديد أمر احتجاز الناقلة (جريس 1) وأنه يكفيه الآن أنها لن تتوجه إلى سوريا.

وكانت بريطانيا قد قالت إن الناقلة تنتهك العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط إلى سوريا، وهو ما نفته إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من بيكاردو قوله "ما من سبب يدعونا للإبقاء على جريس 1 في جبل طارق ما دمنا لم نعد تعتقد أنها تخرق العقوبات على النظام السوري".

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