إصابة 10 أشخاص بهبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية في ضواحي موسكو

2019/08/15 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أصيب 10 أشخاص إصابات طفيفة إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز "ايرباص-321" في ضواحي موسكو فجر اليوم الخميس بعد اندلاع النار في محركيها.

وأفادت شركة "أورال ايرلانز" بأن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط فور إقلاعها من مطار جوكوزفسكي متجهة إلى سيمفيروبل عاصمة جمهورية القرم جنوبي البلاد، بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور.

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