2019/08/15 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قضت محكمة أميركية بسجن حارس سابق في شركة الأمن الخاصة بلاكووتر مدى الحياة بعد إعادة محاكمته بتهم ارتكاب جرائم قتل لدوره في مجزرة عام 2007 أودت بحياة مدنيين عزل في بغداد.وكانت هيئة محلفين فدرالية في محكمة منطقة واشنطن قد دانت الحارس الأمني نيكولاس سلاتن في كانون الأول/ديسمبر بارتكاب جريمة من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المؤبد لعنصر بلاكووتر لدوره بمجزرة قتل مدنيين في العراق وكالة خطوة برس.

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