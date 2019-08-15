هيبت بافي حلبجة - نقض متناقضات زينون الإيلي

2019/08/15 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيبت_بافي_حلبجة ثمة من يعتقد خطأ ، من كبار المفكرين العرب في هذا الوقت ، إن الفيلسوف الإغريقي زينون الإيلي ( زينو الإيلي) ، دافع من خلال مفارقاته عن إطروحات إستاذه بارمنيدس سيما في الوجود والثبات ، وهذا منقوض من ثلاثة زوايا ، الأولى إن فيلسوفاٌ بهذه القوة من المحاججة والمقارعة لابد إنه يملك رؤية فكرية كاملة شاملة خاصة به ، و لكن إن تطابقت هنا أو هناك مع إطروحات أستاذه في مفهومها فهذا لاينقص أبدأ من إبداعه الفلس......

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