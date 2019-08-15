كمال غبريال - صراعات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

2019/08/15 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_غبريال لعلم من لا يعلم:- المسيحيون حتى الآن ورغم مرور 2000 عام، مازالوا غير متفقين على طبيعة الإله الملغز الذي يعبدونه.- منذ البداية وعلى مدى التاريخ، اختلف آباء الكنيسة صراعاً على النفوذ والثروة، وألبسوا صراعهم دوماً ستارة خلاف لاهوتي، كفروا أو هرطقوا به بعضهم بعضاً.ولم "يقبلوا بعضهم بعضاً" كما تقول صلاة القداس.- يحدثنا "العهد الجديد" أن الصراع بين رجال الله المتمحور حول ذواتهم بدأ منذ اللح......

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