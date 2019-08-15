شرطة بابل تعتقل مرتكب جريمة قتل في كربلاء جنوبي المحافظة

2019/08/15 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلنت قيادة شرطة بابل، عن القبض على مرتكب جريمة قتل في محافظة كربلاء في ناحية القاسم جنوب المحافظة.

وقال المتحدث الإعلامي لقيادة شرطة المحافظة العميد عادل العناوي الحسيني في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الخميس، أنه "فور ورود معلومات إستخبارية دقيقة الى شعبة مكافحة إجرام ناحية القاسم تفيد بوجود شخص من أهالي كربلاء مطلوب عن جريمة قتل إرتكبها داخل محافظته ومتواجد حالياً ضمن قاطع مسؤوليتها جنوبي بابل، شُكِّل فريق عمل من شعبة المكافحة بتوجيه ومتابعة قائد شرطة بابل اللواء الحقوقي علي حسن مهدي كوة الزغيبي".

واضاف الحسيني، أن "جهود الفريق أثمرت بعد التحري وجمع المعلومات وإستحصال الموافقات القضائية من إعتقاله داخل الناحية".



لافتا الى، انه "كان يحمل مستمسكات مزورة لإخفاء جريمته لكن عدالة الله ويقظة الابطال من شعبة المكافحة أوقعته في قبضة القانون".

وتابع، أن "المعتقل إعترف من خلال التحقيق عن تفاصيل إرتكابه جريمة القتل بحق شخص من سكنة محافظته كربلاء".

واشار المتحدث الإعلامي لشرطة بابل الى، انه "عُرِضت اوراق المتهم على قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق المادة ( 406 ق ع )، وتم إرساله الى جهة الطلب لإتخاذ ما يلزم بحقه من الإجراءات لينال جزاءه العادل".



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