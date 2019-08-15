ليفربول يتوج بكأس السوبر الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه

2019/08/15 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أحرز نادي ليفربول الإنجليزي كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بهدفين لكل منهما.وافتتح تشلسي التسجيل بواسطة مهاجمه الفرنسي اوليفييه جيرو (36) قبل أن يدرك ليفربول التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة السنغالي ساديو ماني، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني لليفربول […]

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