2019/08/15 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تشهد المنطقة الوسطى بينها العاصمة بغداد ومدن الشمال مفاجأة في طقس اليوم الخميس.

وبحسب بيان لهيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان طقس المنطقتين الوسطى والشمالية لليوم يكون مشمساً مع ظهور بعض السحب، وانخفاض بدرجات الحرارة.اما الرياح ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة {5-10} كم/س، ومدى الرؤية كم {8-10}.فيما حذرت المنطقة الجنوبية من طقس مشمس شديد الحرارة مع ظهور بعض السحب، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة {10-20} كم/س تنشط خلال النهار الى {20-30} كم/س .



مدى الرؤية {8-10} كم.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس اليوم.. مفاجأة تشهدها بغداد وتحذير لمناطق الجنوب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس اليوم.. مفاجأة تشهدها بغداد وتحذير لمناطق الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).