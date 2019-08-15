رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمةيشجب التصريحات المسيئة للجيش العراقي

2019/08/15 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شجب رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة التصريحات المسيئة للجيش العراقي واعتبره اضعافاً وتمهيداً لتغليب الفوضى وتهديداً للنظام الاجتماعي.أكد طعمة موضحاً :إننا نشجب ونرفض التصريح غير المسؤول الذي صدر من أحدهم بحلّ الجيش العراقي ونعتبره دعوة الى تغليب الفوضى واضعاف الدولة ومؤسساتها ومايترتب على ذلك من اجواء وبيئة تنتج الضياع وتهديد النظام الاجتماعي العام.

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