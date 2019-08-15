اكتشاف فضائي جديد يحمل أسرارا جذبت اهتمام البشرية لسنوات

2019/08/15 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اكتشف علماء الفلك الذين يدرسون الانفجارات الراديوية السريعة (FRBs)، التي تعد أحد أندر الظواهر الأكثر غموضا في الفضاء السحيق، 8 إشارات متكررة جديدة يمكن أن تحمل سر نشأتها.ووصل إجمالي عدد FRBs المعروفة، التي اكتشف التلسكوب الكندي نحو 8 منها خلال تجربة كثافة الهيدروجين (CHIME)، إلى 10 إشارات راديوية مكررة استحوذت على اهتمام […]

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