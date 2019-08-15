ايضاح عراقي حيال

2019/08/15 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال الجيش العراقي إن التسجيل المصور الذي انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر سيطرة قوات البيشمركة على حاجز في مخمور جنوب شرق الموصل، يعود الى "حادث قديم".

وجاء رد الجيش في بيان أصدره مساء يوم الاربعاء بعدما أعاد ناشطون على الانترنت تداول تسجيل مصور لجانب من المواجهات بين البيشمركة والقوات العراقية التي وقعت عام 2017 في مخمور ومناطق متنازع عليها اخرى في اعقاب استفتاء الاستقلال.

وأوضح البيان أن "الجهات التي تروج لهذا الفيديو تحاول خلط الأوراق".

وأضاف أن حاجز التفتيش تتمركز فيه وحدات الفرقة 14 من الجيش.

وجاء في البيان أن "ما نشر هو حادث قديم تمت معالجتة في وقتها".

ودعت خلية الإعلام الامني، وهي كيان حكومي مخول بنشر البيانات العسكرية، الى "توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات".

ولم يتهم البيان أي جهة محددة بمحاولة التصعيد بين اربيل وبغداد في وقت تشهد فيه علاقات الجانبين تحسناً بعد التوتر غير المسبوق.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "الرسائل الصفراء" المتمثلة بالفيديوهات القديمة، التي اعيد نشرها مؤخرا، تهدف الى "ارباك الرأي العام".

واضافت ان "قاطع مخمور والمناطق المحيطة به مستقر امنيا من خلال انتشار قواتنا الامنية حسب قواطع المسؤولية المحددة لها".

وسبق أن قال مسؤولون كورد إن اربيل لن ترد على أي موقف تصعيدي من جانب قوى عراقية لكنها سترد على ذلك عبر الدبلوماسية والحوار.

وتشن قوى عراقية حرباً اعلامية على اقليم كوردستان وعلى رئيس الوزراء الاتحادي عادل عبد المهدي بسبب جملة قضايا ومنها الرواتب وملف النفط.

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