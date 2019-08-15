بالصور.. المدفعية الامريكية تستهدف خلايا لداعش في القيارة

2019/08/15 | 09:21

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بغداد اليوم-نينوى

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية على موقعها في "فيسبوك" أن وحدات مدفعية أمريكية استهدفت م...





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