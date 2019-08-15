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بالصور.. المدفعية الامريكية تستهدف خلايا لداعش في القيارة


بالصور.. المدفعية الامريكية تستهدف خلايا لداعش في القيارة
2019/08/15 | 09:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-نينوى

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية على موقعها في "فيسبوك" أن وحدات مدفعية أمريكية استهدفت م...

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