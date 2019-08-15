حماس: سنمطر “إسرائيل” برشقات صاروخية إذا فكرت باقتحام غزة

2019/08/15 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..هدد قائد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة يحيى السنوار،الخميس، بإلحاق هزيمة نكراء بإسرائيل إذا فكرت في اقتحام قطاع غزة.وقال السنوار خلال زياراته للعائلات بمناسبة عيد الأضحى في خان يونس ، سنكسر جيش الاحتلال المهزوم إذا دخل قطاع غزة، وسنمطر المدن الإسرائيلية برشقات صاروخية إذا حاول الاحتلال الدخول في حرب معنا”.وأضاف […]

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