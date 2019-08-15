مدفعية الجيش الأمريكي تستهدف خلايا نائمة لداعش قرب مطار القيارة (صور)

2019/08/15 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية على موقعها في "فيسبوك" أن وحدات مدفعية أمريكية استهدفت مواقع لتنظيم

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