سقوط طائرة يودي بحياة شخصين شرق طهران

2019/08/15 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالات انباء ايرانية سقوط طائرة تدريبية في محافظة سمنان شرق

طهران ادت الى وفاة شخصين.ولفت إلى أن الطائرة سقطت قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي" في

مدينة غرمسار بمحافظة سمنان.

يتبع ..

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