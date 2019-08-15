خطر الهواء الملوث كأضرار التدخين على الصحة

2019/08/15 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت نتائج دراسات حديثة أن تطور الانسداد الرئوي المزمن وغيره من أمراض الرئة الناتجة عن تلوث الهواء، يجري بسرعة مماثلة لتدخين السجائر.

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