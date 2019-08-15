الداخلية الكويتية: التعرف على الرفات المسترجعة من العراق يتطلب وقتا

2019/08/15 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكدت وزارة الداخلیة الكویتیة، اليوم الخميس، أن آلیة التعرف على رفات الأسرى والمفقودین الكویتیین التي سلمتها مؤخرا السلطات العراقیة، تتطلب الكثیر من الجهد

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