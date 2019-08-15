شركة خطوط الأنابيب توضح أسباب عدم اعتمادها على الحديد والصلب

2019/08/15 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أرجعت شركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط عدم شرائها إنتاج معمل الحديد والصلب في البصرة من الأنابيب إلى عدم توفر الإمكانيات بهذا

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