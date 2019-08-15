نائب عن سائرون يهدد عبد المهدي بسحب الثقة

2019/08/15 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هدد النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بسحب الثقة منه، اذا استمر بالإخفاق في ادارة الدولة.

واكد السكيني في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، "استعداد تحالفه للعمل على سحب الثقة من عبد المهدي إذا ما استمر على نفس الأداء في إدارة الدولة، متهما عبد المهدي بالإخفاق خاصة فيما يتعلق بإدارة المؤسسات بالوكالة".

واشار السكيني الى إن "الكتل السياسية ومجلس النواب سيتخذون موقفا آخر بحق رئيس الوزراء في حال استمراره في نفس النهج في ادارة الدولة".

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