ليفربول يتوج بكأس السوبر الاوروبي

2019/08/15 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج ليفربول بكأس السوبر الأوروبي، اليوم الخميس، بعد فوزه على تشيلسي (5-4) بركلات الترجيح، إثر انتهاء الزمن الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2)، على ملعب “فودافون بارك” في إسطنبول التركية.وأحرز أوليفيه جيرو (36) وجورجينيو (101 من ركلة جزاء) هدفي تشيلسي، فيما سجل هدفي ليفربول ساديو ماني (48 و95).ونجح كل من سدد ركلات الترجيح، ما عدا

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