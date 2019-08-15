2019/08/15 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادت ملاكات فرع شبكات صلاح الدين لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية ،اليوم الخميس، نصب البرج 330 الذي سقط جراء العواصف وسوء الاحوال الجوية.وكان خط بيجي – كركوك 400 ك.ف قد توقف منذ الثلاثاء الماضي بسبب سوء الاحوال الجوية والعواصف الشديدة التي ضربت قضاء بيجي ، ما ادى الى انقطاع تجهيز الطاقة الكهربائية عن بعض مناطق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعادة التيار الكهربائي في خط بيجي – كركوك بعد انقطاعه بسبب سوء الاحوال الجوية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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