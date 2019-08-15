2019/08/15 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أحرز نادي ليفربول الإنجليزي كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بهدفين لكل منهما.وافتتح تشلسي التسجيل بواسطة مهاجمه الفرنسي اوليفييه جيرو (36) قبل أن يدرك ليفربول التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة السنغالي ساديو ماني، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليفربول بطلا للسوبر الأوربي للمرة الرابعة وكالة خطوة برس.

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