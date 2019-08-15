2019/08/15 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بإصابة ما لا يقل عن خمسة من ضباط شرطة فيلادلفيا بجروح، في تبادل لإطلاق النار في حينيكتاون بالمدينة بعد ظهر أمس الأربعاء.وبحسب شبكة “فوكس نيوز”، تم نقل اثنين من الضباط إلى مستشفى تيمبل الجامعي، فيما تم نقل ضابطين آخرين إلى مستشفى أينشتاين، أحدهما أصيب برصاصة في ذراعه.وأكدت التقارير، أن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة 5 ضباط شرطة في فيلادلفيا خلال حادث إطلاق نار النعيم نيوز.

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