2019/08/15 | 09:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تمكن علماء الفلك من تسجيل ثماني انفجارات راديوية سريعة متكررة جديدة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العلماء يتلقون ثماني إشارات غامضة من الفضاء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
تمكن علماء الفلك من تسجيل ثماني انفجارات راديوية سريعة متكررة جديدة.
قبل ذلك، كان اثنان فقط من هذه ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العلماء يتلقون ثماني إشارات غامضة من الفضاء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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