English | كوردى

العلماء يتلقون ثماني إشارات غامضة من الفضاء


العلماء يتلقون ثماني إشارات غامضة من الفضاء
2019/08/15 | 09:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

تمكن علماء الفلك من تسجيل ثماني انفجارات راديوية سريعة متكررة جديدة.

قبل ذلك، كان اثنان فقط من هذه ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العلماء يتلقون ثماني إشارات غامضة من الفضاء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العلماء يتلقون ثماني إشارات غامضة من الفضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا