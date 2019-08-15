البحرين يتوج بطلاً لغرب آسيا على ملعب كربلاء

2019/08/15 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج المنتخب البحريني ببطولة غرب آسيا المقامة على الاراضي العراقية بعد فوزه على منتخبنا الوطني.وعلى ملعب كربلاء الدولي حسم البحرين المباراة بنتيجة {1-0} حيث سجل هدف الاحمر البحريني الوحيد اللاعب عيسى موسى في الدقيقة {39}. وبهذا الانتصار تحقق البحرين بطولة غرب آسيا لأول مرة في تاريخها.

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