2019/08/15 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المؤبد لحارس في بلاكووتر متهم بقتل مدنيين عراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/15 | 09:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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