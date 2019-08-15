مصادر: سومو العراقية تبيع شحنتين من خام البصرة بعلاوة على السعر

2019/08/15 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت تجار لرويترز الخميس إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باعت مليوني برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في سبتمبر، إلى يونيبك بعلاوة 1.26 دولار للبرميل فوق سعر البيع الرسمي.

وأضاف التجار أن سومو باعت مليوني برميل من خام البصرة الثقيل للتحميل في سبتمبر، إلى بترو دايموند بعلاوة تزيد عن 1.60 دولار للبرميل فوق سعر البيع الرسمي.

وقبل هذا، باعت سومو مليوني برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في أغسطس إلى شل بعلاوة تزيد قليلا عن دولار للبرميل فوق سعر البيع الرسمي ومليون برميل من خام البصرة الثقيل للتحميل في أغسطس إلى بترو دايموند بعلاوة تقترب من دولارين للبرميل عن سعر البيع الرسمي.

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