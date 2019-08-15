ماني: ليفربول يدخل المباريات ب12 لاعبًا

2019/08/15 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} أبدى السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول شكره للجماهير على دعمهم، عقب التتويج بكأس السوبر الأوروبي، بالفوز على تشليسي بركلات الترجيح {5-4} في إسطنبول، أمس الأربعاء.ا

وقال ماني عقب اللقاء الذي أقيم الليلة الماضية، وسجل فيه السنغالي هدفي ليفربول، قبل اللجوء لركلات الترجيح بعد التعادل {2-2} "الجماهير رائعة كالعادة كما تكون عندما يلعب ليفربول".وتابع: "لدينا أفضل مشجعين في العالم، يسهلون الأمور علينا أحيانا..



دائما ما أقول إننا نلعب بـ12 لاعبا ضد 11، هم يحمسوننا للمضي قدما ومواصلة الفوز".وأضاف: "كان من المهم حقا الفوز بهذه المباراة، ونحن فخورون وسعداء".وكان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهى بالتعادل {2-2}، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها ليفربول {5-4}.انتهى

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