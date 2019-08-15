2019/08/15 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت شركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط، أسباب امتناعها عن شراء انتاج حديد البصرة.

وقال مدير عام الشركة داود السالم في تصريح صحفي، ان" امتناع شراء الشركة لإنتاج معمل الحديد والصلب في البصرة من الأنابيب إلى عدم توفر الإمكانيات بهذا الشأن"، مبينا أنه" خاطب الشركة المذكورة حول مدى قدرتها على تجهيزهم بالأنابيب".واضاف ان" شركته ترغب من شركة الحديد والصلب تهيئة كميات في مخازنها لتكون مستعدة لتجهيز شركة الأنابيب حال الحاجة لآي طلب لا أن يتم طلب دفع مبالغ مقدما بعدها يتم تهيئة الكميات المطلوبة من الأنابيب".وبين السالم أن" شركته لديها مشاريع عديدة في بعض المحافظات سيما العاصمة بغداد والمحافظات الغربية يجري اكمال العمل من خلال جهود العاملين في الشركة".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة خطوط الانابيب تكشف أسباب امتناعها عن شراء حديد البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة خطوط الانابيب تكشف أسباب امتناعها عن شراء حديد البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).