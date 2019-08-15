2019/08/15 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد المنطقة الوسطى بينها العاصمة بغداد ومدن الشمال مفاجأة في طقس اليوم الخميس. وبحسب بيان لهيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي ، أن طقس المنطقتين الوسطى والشمالية لليوم يكون مشمساً مع ظهور بعض السحب، وانخفاض بدرجات الحرارة.أما الرياح ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة {5-10} كم/س، ومدى الرؤية كم {8-10}.فيما حذرت المنطقة الجنوبية من طقس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق ..



مفاجأة تشهدها العاصمة وتحذير لمناطق الجنوب النعيم نيوز.

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