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50 عائلة من الكورد الكاكائيين يقررون ترك منازلهم بجنوب قضاء داقوق خشية داعش


50 عائلة من الكورد الكاكائيين يقررون ترك منازلهم بجنوب قضاء داقوق خشية داعش
2019/08/15 | 10:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- داعش يستغل الفراغ الأمني

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