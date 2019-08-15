الين يتمسك بمكاسبه والمتعاملون يسعون للملاذات الآمنة

2019/08/15 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمسك الين بمكاسبه مقابل عملات رئيسية، الخميس، في الوقت الذي أجج فيه انخفاض عوائد

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