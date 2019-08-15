2019/08/15 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المالكي يطالب بتدخل حكومي حازم إزاء تكرار الحوادث داخل مخازن السلاح

الخميس

15

أب

2019 :

10:25 am

18

المالكي يطالب بتدخل حكومي حازم إزاء تكرار الحوادث داخل مخازن السلاح

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يطالب بتدخل حكومي حازم إزاء تكرار الحوادث داخل مخازن السلاح) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يطالب بتدخل حكومي حازم إزاء تكرار الحوادث داخل مخازن السلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).